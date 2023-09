Essere Vigili del Fuoco … per sempre

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Gli anni piegano il corpo, ma non lo spirito di solidarietà che ha accompagnato gli anni di servizio dei Vigili del Fuoco.

Si sta’ dando prova che la ns. Associazione e’ presente ogni qual volta si verificano situazioni particolari; portare una parola di conforto ad un collega o a un amico afflitto dalla malattia o altro, a volte facendo una semplice telefonata a chi si ritiene ne abbia bisogno e sempre presenti purtroppo nel portare l’ultimo saluto al collega che ci ha lasciato.

Questo e’ il nostro modo di essere; lo abbiamo imparato dopo tanti anni di servizio. Cari amici questo spirito sia il collante della nostra Associazione. – ROBERO SABELLA

Purtroppo molti di noi si trovano in cattive condizioni di salute ma altri si prodigano per alleviare un po’ questa sofferenza.

L’ assistenza a chi si trova nella necessità fa onore alla nostra associazione e ovviamente a chi la compie. Complimenti a tutti per il grande senso di solidarietà ed amore che stanno dimostrando nel visitare che non è più autosufficiente o che momentaneamente non gode buona salute. Dobbiamo essere fieri del nostro modo di essere, di queste doti umane innate in ciascuno di noi, qualità intrinseche che ci rendono piacevolmente unici nel nostro modo di essere.

Il Presidente ha reso pubblico questi gesti che rappresentano semplicemente momenti di vicinanza con un collega/amico in uno scambio reciproco di convivialità e leggerezza, necessaria ad entrambi per sorridere insieme, perché troppo spesso ci si dimentica di quanto questo sia importante per alleviare anche solo per un attimo la sofferenza ed essenziale per tutti noi.

Regalarci del tempo aiuta tanto noi stessi, quanto l’altro a non sentirsi soli e a sottolineare quanto banalmente, sia sufficiente portare un panino e una bibita per spezzare i momenti difficili che la vita ci riserva! – AMERIGO

Tante volte basta anche ascoltare chi è solo per dare conforto.