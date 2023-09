Intervento dei pompieri salva una mucca in pericolo caduta in un dirupo.

Spread the love

Con grande perizia e coraggio, i vigili del fuoco hanno pianificato e condotto il salvataggio dell’animale. Dopo aver raggiunto la mucca, l’hanno imbracata con attenzione, preparandosi per la fase successiva del recupero. Un momento cruciale dell’operazione è stato quando è giunta in aiuto un’autogru. Questa potente macchina è stata fondamentale per sollevare in sicurezza la mucca dal dirupo e trasportarla in un luogo sicuro.

Il lavoro svolto dai pompieri è stato eseguito con la massima attenzione per la sicurezza dell’animale ovviamente il benessere della mucca è stato prioritario in ogni fase del recupero. Infatti la mucca una volta sollevata dalla sua pericolosa posizione, la mucca è stata adagiata in un luogo sicuro, finalmente al riparo dai pericoli del dirupo.

