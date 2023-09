VIDEO – Impressionante frana si stacca dal monte sopra San Vito di Cadore. Forte boato, paura per auto e case

Spread the love

SAN VITO DI CADORE – Una grossa frana si è staccata oggi, 17 settembre, dal monte sopra a San Vito di Cadore. Si è temuto per le auto in transito sulla strada ai piedi del monte. Il distacco è avvenuto poco prima delle 17. I vigili del fuoco sono stati allertati per un distacco franoso di notevoli dimensione dal monte Marcora a San Vito di Cadore (Belluno). Il distacco ha provocato un boato e si è formata una grande nuvola di polvere detritica, destando allarme e preoccupazione tra i residenti. I vigili del fuoco arrivati da Cortina insieme ai volontari del posto e da Venezia con l’elicottero Drago 149, hanno escluso, dopo la ricognizione, il coinvolgimento di persone.

