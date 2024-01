Camion investe ciclista sulla statale: è gravissimo

Spread the love

MONSELICE – Poco prima delle 16 di oggi 12 gennaio 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 16 all’incrocio con Via Muraglie a Monselice per l’investimento di un ciclista da parte di un camion: gravemente ferito un uomo. I pompieri accorsi da Este e da Rovigo con l’autogrù, sono riusciti con un divaricatore a sollevare la motrice quel tanto da estrarre l’uomo. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in codice rosso in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

il gazzettino