VIDEO – Mandria di cavalli bloccata nel fango, il coraggio dei vigili del fuoco li ha salvati

NORD DELLA CINA – Probabilmente a causa di pesanti piogge, si era creato un pantano molto grande e per errore i cavalli ci erano finiti dentro. Mentre lottavano per uscire, sono stati chiamati i soccorsi i quali si sono messi subito all’opera. Purtroppo, però, la cosa non è stata per niente semplice.

Nel video condiviso su Tik Tok dall’utente @animalidiangela, si può vedere come una mandria di cavalli sia rimasta bloccata in una pozza di fango enorme. Visto ciò, ovviamente, i quadrupedi, hanno provato a liberarsi.

La situazione si è aggravata sempre di più poiché i cavalli, provando ad uscire da lì, hanno solamente peggiorato le cose. Infatti i loro corpi hanno cominciato a sprofondare sempre di più, iniziando a riempirsi completamente di fango e diventando ancora più pesanti.

Come prima cosa i vigili hanno provato a legare la testa degli animali, in questo modo hanno tentato di tirarli fuori ma la corda si è staccata. Quindi hanno pensato di legare tutto il corpo e così sono riusciti nell’arduo intento.

Quest’operazione incredibile è durata molte ore, infatti nel video si può notare come i vigili abbiano continuato a lavorare fino a tarda notte. A quel punto alcuni abitanti li hanno aiutati, in questo modo sono riusciti a velocizzare l’operazione. Quello che hanno fatto è prendere degli escavatori, con i quali hanno tirato fuori i restanti animali. Il lieto fine di questa storia è stato possibile grazie alla perseveranza e al coraggio di tutte le persone coinvolte.

