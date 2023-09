Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina una squadra del distaccamento di San Benedetto del Tronto è intervenuta in contrada Sant’Egidio di Monsampolo per un cane caduto in un dirupo, durante una battuta di caccia. Una volta individuato l’animale, un operatore VF si è calato con tecniche SAF (speleo-alpino-fluviale) riportandolo successivamente in superficie e riconsegnandolo al proprietario.