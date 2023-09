I vigili del fuoco di Vibo salvano tre gattini e un cane

Spread the love

I vigili del fuoco di Vibo hanno salvato tre gattini rimasti bloccati in un canale di scolo e recuperato un cane razza Setter. Quest’ultimo è precipitato da un costone nella Frazione di Fitili di Zaccanopoli ed è rimasto su uno sperone di roccia a circa 30 metri dalla sede stradale. Le operazioni di recupero molto difficoltose per il terreno sdrucciolevole ad elevata pendenza si sono concluse alle prime luci dell’alba con il supporto di una squadra avanzata del nucleo Speleo Alpino Fluviale specializzata per recuperi e lavori su funi.

