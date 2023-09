A10 chiusa per incidente tra Varazze e Arenzano, rovesciato tir che trasporta gpl

Spread the love

Liguria. L’autostrada A10 tra Varazze e Arenzano è stata chiusa dalle 9.30 di questa mattina a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Varazze. Un’autocisterna che trasportava gpl si è rovesciata su un fianco per motivi ancora da chiarire. L’incidente all’altezza di Cogoleto al km 22. Coinvolta anche una vettura.

Sul posto si stanno diverse squadre di vigili del fuoco da Savona e Genova oltre alla polizia stradale e al personale di Autostrade per l’Italia.

Al momento, stando a quanto riferito, nonostante i timori per via del carico del tir, non ci dovrebbero essere pericoli: la cisterna contenente il gpl sarebbe integra e non avrebbe riportato danni.

GENOVA24.IT