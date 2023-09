Lavoro e cittadini con disabilità: un diritto da tutelare

Spread the love

La Convezione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dal nostro paese con legge numero 18 del 3 marzo 2009, all’art. 27 promuove e valorizza l’occupazione ed il lavoro delle persone con disabilità, sottolineando che gli Stati firmatari “riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità…”. E poiché non basta dichiarare il principio perché esso si realizzi, l’articolo prosegue indicando una serie di misure per “…garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subìto una disabilità durante l’impiego…”, rimuovendo gli ostacoli che il mondo del lavoro attualmente frappone e mettendo in atto opportune azioni tecniche e legislative. Lo scopo della Convenzione, nella sua interezza, è quello di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto della loro dignità.

