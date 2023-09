La surreale proposta di Biancofiore a La7: “Costruiamo un’isola per migranti. Gli Emirati Arabi? Un modello”. Imbarazzo in studio

Spread the love

One woman show di Michaela Biancofiore, capogruppo di Noi Moderati-Maie-Civici d’Italia al Senato, nella trasmissione L’aria che tira (La7) dove, in collegamento da Roma, spiega con dovizia di dettagli la sua idea per gestire l’emergenza migranti: quella di un’isola artificiale nel mezzo del Mediterraneo, sul modello dell’isolotto di Ellis Island, situato nella baia di New York.

La proposta della senatrice centrista, però, viene accolta con scetticismo dagli ospiti in studio: ci sono la giornalista Maria Teresa Meli e il sindaco di Firenze Dario Nardella che non nascondono la propria ilarità. La firma di Libero Sandro Iacometti mostra invece un’espressione di imbarazzo. L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno viene colto impietosamente dalle telecamere mentre mette le mani sul viso, ma, accortosi di essere inquadrato, fingerà poi di sistemare il suo orologio.

