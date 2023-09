Sentenza storica in Brasile, la Corte boccia la legge contro gli indigeni

Spread the love

A stabilirlo è stata la Corte suprema (Stf), che a larghissima maggioranza (9 voti a 2) ha dichiarato incostituzionale il cosiddetto «Marco Temporal» (quadro temporale), una tesi giuridica in base alla quale ai popoli indigeni spetterebbero solo le riserve già occupate prima dell’entrata in vigore della Costituzione federale, il 5 ottobre 1988.

La storica sentenza della Stf rappresenta una sonora sconfitta per la potente lobby agricola, appoggiata dall’ex presidente di destra Jair Bolsonaro.

Ma la battaglia è ancora lunga: il caso ora si sposta al Congresso di Brasilia, dove è in corso una discussione sullo stesso argomento e dove i parlamentari (in maggioranza conservatori) possono ancora approvare una legge che, in teoria, potrebbe porsi in contrasto con la decisione dei giudici supremi.

https://www.bluewin.ch/it/attualita/estero/brasile-corte-boccia-la-legge-contro-gli-indigeni-1898604.html