Tunisia: continuano le deportazioni verso la Libia di persone migranti

Mentre continuano a essere alte le tensioni a Sfax, in Tunisia, l’ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES), insieme ad altre 20 organizzazioni non governative locali e internazionali, ha denunciato in una nota il continuo susseguirsi di “deportazioni forzate” di persone migranti da parte delle forze di sicurezza tunisine.

Secondo quanto riportato nella nota, e anticipato sul sito di Nigrizia in base a una segnalazione di Refugees in Libya, il gruppo di venti persone deportato la mattina del 2 luglio al confine tunisino-libico (vicino a Ben Guerdane), ha bisogno di assistenza urgente.

