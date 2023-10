A Roma torna la festa della birra (artigianale)

Spread the love

Torna dal 6 all’8 ottobre a Roma l’appuntamento con uno dei Festival più grandi d’Europa: «EurHop – Roma Beer Festival». Con oltre 800 birre artigianali provenienti da tutta Italia, il Salone delle Fontane dell’Eur diventerà il punto di incontro per gli appassionati di tutto il mondo pronti a degustare le pregiate creazioni dei mastri birrai italiani.

Malti e luppoli pregiati, lavorati da birrifici artigianali e agricoli, che arrivano da ogni regione d’Italia: quest’anno «EurHop – Roma Beer Festival», il Salone Internazionale di birra artigianale più grande d’Italia, cambia veste e si trasforma in un viaggio attraverso la produzione brassicola tricolore, con il Salone delle Fontane dell’Eur che per l’occasione diventerà punto di incontro per appassionati da tutto il mondo pronti a degustare le pregiate creazioni dei mastri birrai italiani.

Due banconi da 45 metri ciascuno, con oltre 400 spine, vedranno alternarsi le migliori proposte brassicole nazionali – dal Veneto alla Sicilia, passando per il Lazio, la Liguria, l’Umbria e la Toscana – selezionate da Manuele Colonna, uno tra i maggiori esperti del settore birrario italiano e internazionale, e noto publican romano.

