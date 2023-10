Il Sottosegretario On. Prisco ed i vertici della Direzione Regionale Umbria in visita al distaccamento volontario di Città della Pieve

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il Sottosegretario On. Emanuele Prisco insieme al Direttore Regionale, Ing. Vincenzo Lotito ed il Comandante del Comando VVF di Perugia, Ing. Antonio Albanese, si sono recati in visita al distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Città della Pieve collocato presso i locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale, in località Canale.

Presenti all’incontro il sindaco Fausto Risini, il sindaco di Monteleone d’Orvieto Angelo Larocca, il consigliere pievese di maggioranza Andrea Cappelletti e tutto il nutrito gruppo di vigili volontari di Città della Pieve che costituisce, allo stato attuale, un organico di venticinque unità. La sede del distaccamento volontario, operante dal 2001, è stata oggetto di ampliamenti formalmente resi efficaci in data 20 novembre 2021 con l’inaugurazione alla presenza delle Autorità locali e nazionali. Tale potenziamento ha permesso di incrementare lo spazio da dedicare alle attività gestionali, addestrative e di conservazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

L’On. Prisco durante l’intervento ha sentitamente ringraziato il personale del distaccamento, che è chiamato a svolgere quotidianamente molteplici attività di soccorso tecnico urgente contribuendo a garantire con esemplare spirito di abnegazione la salvaguardia dei cittadini e del territorio di

competenza.