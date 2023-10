Tutte le grane del nuovo palinsesto Rai: dal caso Insegno ai bassi ascolti del pomeriggio. Ma la strategia non cambia

Spread the love

La grande riforma della Rai inaugurata con il Governo Meloni sembra far affondare gli ascolti: il Mercante in Fiera di Pino Insegno ha raggiunto la bassa quota del 2% di share nella sua seconda puntata, mentre il debutto non aveva raggiunto il 3,5%. Agorà week- end è calato all’1.7%, mentre il programma in prima serata su Rai 3, Il Provinciale, rimane fermo al 3,6%. Il Foglio ripercorre i più recenti risultati dei programmi inseriti nel palinsesto della Tv pubblica, facendo un bilancio ben poco lusinghiero per Viale Mazzini: dalla sconfitta del programma Che sarà di Serena Bortone, superato da Massimo Gramellini a La7, ai bassi risultati ottenuti dalla trasmissione che ha sostituito la conduttrice nella fascia oraria delle 14. Ovvero La Volta buona, presentata da Caterina Balivo, che racimola ascolti bassi, così come quelli di Fake Show – Diffidate dalla imitazioni, il quiz con Max Giusti in onda su Rai 2.

open.online