Parlamento europeo e vertici Ue commemorano la tragedia di Mestre

Spread the love

Bruxelles – “Lasciatemi esprimere le condoglianze, a nome della Commissione europea, per il terribile incidente successo ieri a Venezia. Il nostro pensiero va alle famiglie della vittime e al popolo italiano”, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas durante la seduta plenaria di oggi (4 ottobre) del Parlamento europeo.

21 morti, tra cui due bambini, e 15 feriti (di cui quattro attualmente in terapia intensiva). È questo il bilancio dell’incidente, menzionato da Schinas, avvenuto intorno alle 20 di ieri sera sulla tratta Marghera – Venezia. All’altezza di Mestre un pullman pieno di turisti è caduto dal cavalcavia, prendendo fuoco. Anche l’autista del mezzo, il quarantenne Alberto Rizzotto, è mostro nello schianto, rendendo per il momento difficile accertare se l’ipotesi di un malore alla guida sia stata la causa dell’incidente.

“Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime ed ai feriti del grave incidente di Mestre. Sono vicina al Presidente Mattarella, al Presidente Meloni ed al sindaco di Venezia Brugnaro in questo momento di profondo dolore”, ha scritto in italiano su X la presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen. E in italiano ha voluto scrivere un tweet anche Charles Michel, presidente del Consiglio europeo: “Sono profondamente addolorato per il terribile incidente di questa sera di un bus a Mestre. Porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime in questo triste momento. Vi sono vicino“.

Al cordoglio si è aggiunta anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: “Il mio pensiero stasera è rivolto alle famiglie e agli amici delle vittime del grave incidente di Mestre. Troppe persone hanno perso la vita in questa tragedia. Auguro una pronta guarigione a tutti i feriti e sono vicina ai cittadini veneziani

euronews.it