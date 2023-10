Ostia, grossa esplosione nella notte a Via Acton: fuga di gas in appartamento

Spread the love

Grande paura a Ostia, ieri notte. Un esplosione ha fatto sussultare i residenti che abitano tra Lido Centro, Via dei Promontori e la Stella Polare. Secondo i riscontri dei Vigili del Fuoco, in un appartamento di Via Fernando Acton si sarebbe verificata uno scoppio per fuga di gas, con conseguente incendio della casa. Una situazione che, secondo le testimonianze, avrebbe scosso molto i residenti della zona.

All’interno dello stabile, sono rimasti feriti due fratelli che vivano negli spazi della dimora. Secondo i primi rilevamenti effettuati dai Vigili del Fuoco, occorsi sul posto insieme ai Carabinieri e i sanitari del 118, alla base dello scoppio e dell’incendio ci sarebbe stata una improvvisa fuga di gas. La casa delle due persone ferite nell’incendio si trovava al piano terra di Via Acton 21, a poca distanza da Piazza delle Fiamme Gialle e relativamente vicino ai binari della Roma-Lido.

ilcorrieredellacitta.com