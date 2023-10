VIDEO – Croazia, enorme incendio in fabbrica plastica: fumo nero sopra Osijek due vigili del fuoco feriti

Spread the love

(LaPresse) Un enorme incendio è scoppiato nel complesso industriale Drava International nella città di Osijek, in Croazia, diffondendosi rapidamente e mandando in aria un denso fumo scuro. In fiamme grandi quantità di plastica immagazzinate in un’area aperta .

Due vigili del fuoco, intervenuti sul posto per spegnere il rogo, sono rimasti feriti. La polizia ha dichiarato che l’incendio ha costretto alla chiusura di una strada. Alcune scuole hanno cancellato le lezioni per la giornata. La protezione civile della zona ha invitato i cittadini a \”chiudere le finestre e a non uscire se non strettamente necessario\”. La combustione della plastica rilascia gas tossici, ma il livello di inquinamento non è stato immediatamente chiarito. (aPresse/AP – CorriereTv ).

