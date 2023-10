Porte aperte al Polo Scientifico Tecnologico | Il 14 e 15 ottobre l’evento che apre le porte dei Laboratori di ricerca Unife

Spread the love

Unife apre le porte dei suoi laboratori di ricerca scientifica più innovativi e suggestivi alle scuole e a tutta la città. Torna anche quest’anno il 14 e 15 ottobre al Polo Scientifico Tecnologico (via Saragat, 1), Porte Aperte al Polo Scientifico Tecnologico, la manifestazione organizzata dai Dipartimenti di Fisica e Scienze della Terra, di Ingegneria, di Matematica e Informatica dell’Università di Ferrara, e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Un’occasione unica per osservare da vicino alcune tra le più moderne attrezzature utilizzate per la ricerca scientifica nell’Ateneo ferrarese.

Docenti dell’Università di Ferrara illustreranno nel corso delle giornate temi riguardanti la fisica, geologia, informatica, ingegneria e matematica attraverso lezioni ed esperimenti.

Ad attendere le visitatrici e i visitatori percorsi Junior per bambine e bambini e Senior per adulti e ragazze/i, visite guidate al Planetario Full HD (solo all’interno del percorso Junior) e visite alla Camera Anecoica, per consentire a persone di tutte le età di avvicinarsi al mondo della Scienza e della Ricerca.

