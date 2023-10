Premio Nobel per l’Economia a Claudia Goldin: per le sue ricerche sulla parità uomo-donna sul lavoro

Spread the love

Docente di economia all’Università di Harvard, 77 anni, la professoressa Goldin è la terza donna a vincere il Nobel per l’Economia, l’unico non istituito da Alfred Nobel, ma dalla Banca Nazionale di Svezia, nel 1968

Il Premio Nobel per l’Economia è stato assegnato all’economista statunitense Claudia Goldin “per aver migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile” e per le sue ricerche su come raggiungere la parità tra uomini e donne sul posto di lavoro.

