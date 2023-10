Offre la droga a 2 persone ma sono Carabinieri in borghese: arrestato

Spread the love

a offerto ai carabinieri in borghese la droga che stava spacciando. E’ accaduto sabato sera in piazza Guglielmo Marconi in zona Eur a Roma dove il 23enne romano stava vendendo ketamina e mdma davanti ad una discoteca frequentata da giovanissimi. I carabinieri che, a quel punto si sono qualificati, lo hanno sottoposto ad una perquisizione e, il giovane ha fatto scivolare da una gamba del pantalone un pacchetto che aveva nascosto nelle parti intime, contenente 18 involucri di ketamina e 12 di mdma. Per questo il giovane e’ stato arrestato, ma dopo la convalida e’ stato rimesso in liberta’, con obbligo di firma, in attesa di giudizio.

