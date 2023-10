Incendi in città e in provincia: brucia Monte Pellegrino, evacuato un palazzo dopo il rogo in un appartamento

Spread the love

Sono diversi gli incendi che si sono registrati oggi in città e in provincia. In via dei Cantieri è divampato un rogo all’interno di un appartamento al settimo piano. Sul posto sono intervenuti quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno evitato il peggio. Il palazzo, dove risiedono decine di persone, è stato evacuato. In corso le verifiche per stabilire le cause del rogo. Non si registrano feriti.

Un altro incendio è divampato a Monte Pellegrino. Per spegnerlo è dovuto intervenire anche un canadair. Oggi ci sono 30 gradi e un leggero vento di scirocco che rende l’intervento ancora più complicato. I forestali e i vigili del fuoco sono impegnati in diversi fronti. Incendi nel territorio di Torretta proprio sopra l’ospedale Cervello, tanto che alcuni residenti hanno pensato che stesse di nuovo prendendo fuoco l’impianto di Bellolampo. si è trattato però di un falso allarme, come confermato anche da fonti della Rap.

https://www.palermotoday.it/cronaca/incendi-palermo-provincia-monte-pellegrino-palazzo-evacuato-via-dei-cantieri.html