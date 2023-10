Vigili del fuoco contro Aeronautica militare, giovedì la finale del Torneo Santa Rosa

Spread the love

iovedì la finalissima del torneo Santa Rosa. Biglietto di accesso alla finalissima staccato: sarà Vigili del Fuoco contro Aeronautica Militare S.M.A.M. Il Derby dell’aria se lo aggiudica l’Aeronautica Militare Scuola Marescialli che, è il caso di dire, vola in finale dopo aver sconfitto per 4 a 2 l’Associazione Nazionale Aviazione Esercito Sez. Muscarà.

Partita tra due squadre ben messe in campo che si sono affrontate a viso aperto privilegiando il gioco senza tatticismo. Ripresa con forcing dell’Aves Muscarà, ma proprio nel momento di massimo sforzo per riequilibrare il risultato, una punizione destinazione incrocio dei sposta il risultato sul tre reti ad una per l’Aeronautica.

Nella seconda semifinale i Vigili del Fuoco spengono il sogno di Pianeta Giustizia di bissare il successo del

2022. E’ stata la partita della rivincita per i Vigili del Fuoco che l’anno precedente proprio in finale persero 5

a 1 contro Pianeta Giustizia. Inizio guardingo da parte di entrambe le formazioni ma improvvisamente al

minuto 8’ il Pianeta Giustizia va in gol.

Attimo di smarrimento per i Vigili che vedono riaffiorare i fantasmi del passato ma al 14’ minuto arriva in loro soccorso un retropassaggio errato della difesa avversaria. Trovato il pareggio i pompieri spingono l’acceleratore e dichiarano chiuso il caso con il gruppo del Tribunale di Viterbo con uno schiacciante 4-1.

