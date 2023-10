Il Faro compie 18 ANNI – Un Veliero di Faretti verso nuove bellissime Sorprese!

Spread the love

VALENTINA TACCHI

Scrivo questo Editoriale con una grande emozione! Sarà forse sapere la storia dietro questo Numero 18… anni di Faro! Sarà quello di aver raccolto all’interno di questa Edizione Speciale le professionalità, i Circuiti, i Protagonisti di questi anni, con articoli, interviste, pagine blu ed una Fotogallery di istanti che uniti insieme, racchiudono una grande Pellicola di vita, di relazioni, di eventi e progetti anche condivisi.

Ciò che può mancare…è presente sempre nella Lanterna.

Sarà vedere la copertina realizzata da mio figlio Riccardo ed in un istante ricordarlo piccolo a 5 anni, seguirmi in questa grande Avventura editoriale, che ha sviluppato la sua socialità. Abbiamo unito insieme la nostra creatività in un disegno simbolico e di valori da noi condivisi sempre e che lui ha saputo visualizzare.

Vorrei che potesse rimanere proprio questa immagine in lui ed in tutti noi, fatta di luce che va ricercata in più dimensioni. Da quella più spirituale e sensibile, a quella più sensuale e forte, da quella tradizionale dentro una casa aperta agli amici ed agli affetti, a quella che va posta davanti al nostro cammino, per cogliere le opportunità ed illuminare le ombre. Ci si allena, anche anticipando gli Eventi. Quanti ne ho attraversati in questi 18 anni!

Da quelli tecnologici e della Società a quelli legati al costume ed alla vita di tutti Noi protagonisti del Faro! Una grande Community! La carta stampata con il suo inchiostro è cresciuta facendo Rete e creando Sinergie, acquistando sempre più valore, nonostante le crisi economiche. Tanto lavoro, tanti canali umani e digitali, tanta creatività ed incontri del destino!

La luce non va mai spenta anche quando le difficoltà o le prove della vita ci attraversano, occorre guardare sempre avanti! Ritrovare la Luce e ridonarla. Un problema si supera anche trovando una o più soluzioni che possano deviare il Focus, per costruire un nuovo inizio, quello che ci fa emozionare. A volte, avere molta pazienza è necessario, come saper aspettare, cercando comunque quella luce che renda più caldo quel tratto.

In questi 18 anni ho capito come sia importante trasformare una minaccia in un’opportunità, saper cambiare con coraggio ciò che non ci piace, puntare sulla positività sempre, per costruire un nuovo inizio, più bello del precedente! Essere se stessi.

Questo editoriale lo dedico alla Redazione ed ai nostri Lettori, agli Sponsor, ai miei Cari ed agli Amici, che da tanti anni fanno parte di questo Progetto di Vita! Lo dedico a quanti ci seguono anche da lontano! Lo dedico a quanti hanno sempre creduto in me con quelle parole che sono rimaste indelebili! E’ importante anche questo…Saper Comunicare!

Eccolo… quel Veliero di Faretti che raccoglie quanti vogliono attraversare insieme il loro percorso di Vita, con la loro Rete di affetti sempre pronta!

Il Faro si Illumina….Illuminando, Oggi come 18 anni fa, Tra Passato e Futuro….

Sicuramente nuovi naviganti sono in cammino pronti ad essere accolti in modo sempre nuovo dal Faro ed a donare Forza a quanti ne fanno parte!