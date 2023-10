VIDEO – Ostia: allagamenti per la pioggia

Spread the love

In poche ore sono caduti oltre 170 millimetri di acqua. Centinaia di segnalazioni ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Strade come fiumi e cassonetti galleggianti

n nubifragio si è abbattuto stamattina sul litorale romano, a Ostia. Gli accumuli di pioggia, riferisce su Facebook Meteo Lazio, stanno superando i 140-150 millimetri all’ora.

Alcune strade sono allagate, come mostrano i video postati dagli abitanti. Numerosi gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Le piogge, che continuano a riguardare la stesse aree, si sono ora spostate a nord, verso Fiumicino.

Il violento temporale si è sviluppato nei pressi del Lido; in poco tempo le strade si sono riempite d’acqua, rendendo difficoltoso il transito in auto. Strade completamente invase dall’acqua. Automobili sommerse a metà. L’acqua è entrata dentro ai negozi. In giro cassonetti della spazzatura galleggianti. L’autunno inizia ufficialmente e anche i disagi. Centinaia le segnalazioni a Vigili del Fuoco e protezione Civile. Tanti i cittadini che sono scesi in strada per tentare di liberare i tombini e far defluire l’acqua.

