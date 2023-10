Nasce la sala di protezione civile provinciale, firmato il protocollo d’intesa La sede nel comando provinciale dei vigili del fuoco, sarà operativa dall’inizio del prossimo anno

Spread the love

La sede nel comando provinciale dei vigili del fuoco, sarà operativa dall’inizio del prossimo anno e interverrà in caso di calamità ed eventi che coinvolgono più Comuni o che necessitano di forze superiori a quelle messe a disposizione dalle singole amministrazioni

Il comando dei vigili del fuoco di via Paronese ospiterà la sala della protezione civile provinciale interconnessa, sarà operativa dall’inizio del prossimo anno e interverrà in caso di calamità ed eventi che coinvolgono più Comuni o che necessitano di forze superiori a quelle messe a disposizione dalle singole amministrazioni.

Il protocollo d’intesa è stato firmato questa mattina, 19 ottobre, dal prefetto Adriana Cogode, dal presidente della provincia Simone Calamai e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Stefania Fiore.

A coordinare le attività sarà il prefetto di Prato. “Di fatto – ha sottolineato Adriana Cogode – abbiamo istituito una sede fisica, fino ad ora era la Prefettura, in cui coordinare tutte le attività . Restano attive tutte le sale di protezione civile comunali”.

La strutta dei vigili del fuoco provinciale sarà quindi dotata di postazioni che saranno interconnesse con quelle delle singole sale operative comunali. “Metteremo in condivisione tutti i dati a disposizione – ha sottolineato il comandante dei Vigili del Fuoco Stefania Fiore – in modo da essere più efficienti. Inoltre, ogni postazione sarà a disposizione dei singoli referenti che dialogheranno via internet con le sedi locali e fisicamente con i colleghi”

La sala avrà un accesso proprio ed è stata realizzata con un contributo statale di 20mila euro e provinciale di 50mila euro. “La costituzione della sala operativa – ha spiegato il presidente della Provincia Simone Calamai – è un atto importante e segue alla revisione del piano di protezione civile provinciale che, dopo essere stato rivisto in base alle nuove esigenze del territorio, è in attesa dell’approvazione da parte della Regione”.

notiziediprato.it