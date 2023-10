Maltempo a Modena, crolla il soffitto dell’ex cinema Scala: intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

odena, 19 ottobre 2023 – Intorno alle 7 di stamattina si è verificato un crollo nell’ex cinema Scala, ora in disuso, di via Gherardi. Il fatto è molto probabilmente da collegare alla forte e costante pioggia caduta nella notte sulla città, e che non si placherà tanto presto (leggi qui le previsioni e le allerte Arpae) –

Il timore era che nello stabile avessero cercato un riparo di fortuna persone senzatetto, come spesso accade: sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale.

il resto del carlino