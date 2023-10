Auto si ribalta mentre va con la compagna incinta in ospedale: 22enne muore, lei resta ferita e partorisce d’urgenza. Il neonato sta bene

Spread the love

Futuro papà muore davanti alla compagna incinta, lei resta ferita e partorisce subito dopo il ricovero d’urgenza: il bambino sta bene. Una tragedia della strada nella prima mattinata di giovedì, in Salento.

L’incidente si è verificato poco prima delle 9, sulla statale Maglie-Lecce, all’altezza del tratto che va da San Donato di Lecce a Cavallino. Coinvolta una giovane famiglia. A perdere la vita un 22enne di Cutrofiano, Stefano Maggio. Alla base dell’incidente ci sarebbe un improvviso ribaltamento dell’auto, una Fiat Punto, su cui il giovane viaggiava insieme alla compagna, sua coetanea, al nono mese di gravidanza: lui guidava per andare in ospedale in vista del parto.

La ragazza ricoverata dopo l’incidente ha dato alla luce il figlio che aveva in grembo, un maschietto di 3 chili e 200 grammi. Ma ancora non è stata informata che il fidanzato non ce l’ha fatta. La tragedia si è consumata poco prima delle 9, sulla statale Maglie-Lecce, all’altezza del tratto che va da San Donato di Lecce a Cavallino