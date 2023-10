Spread the love

Il Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli conferma di essersi candidato ad ospitare la tappa italiana del Mondiale di Formula E del 2024 (Season 10), il cui calendario provvisorio è stato annunciato nella giornata di giovedì 19 ottobre.

Il doppio appuntamento nel nostro Paese (sabato 13 e domenica 14 aprile) non riporta infatti l’indicazione del luogo in cui si svolgeranno le gare. Se, come tutto lascia supporre, Misano dovesse aggiudicarsi la tappa iridata, si tratterebbe del secondo impianto permanente ad ospitare il prossimo anno le Gen3 del Mondiale dopo quello di Mexico City, dove il Mondiale scatta il secondo fine settimana di gennaio e dove si corre su un layout diverso e più corto di quello della Formula Uno. Senza dimenticare – in tema di parentele con i GP della massima formula – l’appuntamento di Montecarlo e senza dimenticare che è nell’autodromo “Ricardo Tormo” di Valencia che si svolgono i test pre-campionato, in programma la prossima settimana.

Il Mondiale di Formula E si appresta quindi ad approdare in riva all’Adriatico per il sesto appuntamento della sua decima stagione di gare: Round 7 sabato 13 e Round 8 domenica 1a aprile.

https://www.sportmediaset.mediaset.it/formulae/candidatura-misano-per-la-formula-e-2024-al-posto-di-roma-eur_71558621-202302k.shtml