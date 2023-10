Maltempo: il comando dei vigili del fuoco di Lucca ha previsto il richiamo di personale fuori servizio e moduli operativi dalle province limitrofe

Spread the love

Sono continuati per tutta la notte gli interventi riguardanti il maltempo che ormai da tre giorni stanno interessando il territorio lucchese. Molte le frane, gli allagamenti delle abitazioni e gli alberi abbattuti dal vento e dalle forti piogge, molti dei quali cadono sulle strade o sui cavi elettrici e telefonici, causando disagi alla popolazione.

Per far fronte a questa microcalamità, che vede attualmente oltre 40 interventi in coda, il comando di Lucca ha previsto il richiamo di personale fuori servizio e il supporto di moduli operativi provenienti dalle province limitrofe.

