Crolla un solaio nel centro storico di Corigliano: intrappolata una donna di 38 anni

Spread the love

CORIGLIANO-ROSSANO – Ancora un tragico evento ha scosso il cuore del centro storico di Corigliano, dove le fragili fondamenta di un edificio hanno ceduto, intrappolando una donna di 38 anni sotto le macerie. Il collasso improvviso del solaio ha scatenato un’operazione di soccorso frenetica, con il personale di emergenza che si è affrettato sul luogo del disastro.

La vittima, identificata come una donna il cui nome è stato tenuto riservato, è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco. Dopo averla estratta dalle rovine, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Cosenza per ricevere cure mediche immediate. Nonostante l’incidente, si ritiene che la donna sia in condizioni stabili.