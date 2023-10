Frontale in galleria: 25enne in Rianimazione

Spread the love

Scontro frontale tra due auto nella galleria del Seminario, feriti i due conducenti di cui uno particolarmente grave, si tratta di una donna 25enne estratta dall’auto dai vigili del fuoco di Castelnovo Monti e portata all’ospedale di Parma dall’elicottero. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 17 lungo la Statale 63 all’interno della galleria del Seminario, lato nord, nel comune di Carpineti.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelnovo Monti, la polizia locale e i sanitari della Croce Rossa di Carpineti. Per procedere all’intervento di soccorso è stata chiusa la galleria e dirottato il transito veicolare sul vecchio percorso diretto a Casina e Marola. Lo scontro frontale è avvenuto fra una Opel condotta da una 25enne di Casina e una Tiguan condotta da un 61enne reggiano.

A seguito del violentissimo impatto entrambi i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti. In particolare la donna alla guida della Open che, rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto ed è stata estratta dai vigili del fuoco di Castelnovo Monti, riportava un trauma serio. La 25enne è stata quindi trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma per gli interventi del caso. L’uomo, è stato portato con l’ambulanza della Croce Rossa locale all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per controlli e conseguenti interventi.

