Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Si è svolta la prima giornata formativa in ambito USAR (Urban Search and Rescue), acronimo inglese che sta ad indicare il soccorso in caso di terremoti e crolli. Durante le operazioni è stata simulato il crollo di un cunicolo, nel quale due operai sono rimasti coinvolti. I Vigili del fuoco si sono aperti un varco e grazie a tecniche di derivazione spelo alpino fluviali si sono calati, hanno stabilizzato le vittime con tecniche di primo soccorso sanitario ed estratto le barelle con i 2 infortunati issandoli con le funi.