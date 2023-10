Scontro fra tre mezzi sulla via Emilia a Cadeo, due feriti in ospedale

Spread the love

Scontro tra tre mezzi, un furgone e due auto, poco dopo le otto di sabato 28 ottobre lungo la via Emilia, tra Roveleto e Cadeo. Per ragioni in via di accertamento, nell’incidente sono venuti a collisione una Dacia e un furgone cassonato Daily in maniera semifrontale; successivamente è stata coinvolta una terza vettura, una Fiat 500: due persone sono rimaste ferite in maniera seria e sono state trasportate in ospedale, non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze, la squadra dei vigili del fuoco di Fiorenzuola e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e regolato la viabilità. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza la via Emilia è rimasta chiusa e successivamente riaperta al transito.

piacenzasera.it