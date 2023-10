Cannabis e sanità, esperti: “ripartire dalla scienza e distinguere farmaci da altri prodotti”

Spread the love

Si è svolto a Milano il media tutorial “Cannabis e Sanità. Ripartire dalla Scienza”, promosso da AdnKronos Comunicazione con il supporto non condizionato di Jazz Pharmaceuticals, con l’obiettivo di fare luce su un tema che registra un interesse crescente, ma che, a volte, si scontra con la sua stessa complessità e con l’utilizzo di una terminologia non sempre appropriata. Per gli esperti presenti all’evento è importante ripartire dalle evidenze scientifiche e distinguere i farmaci a base di cannabis approvati dagli enti regolatori da tutti gli altri prodotti.

adnkronos.com