“Leoni di Sicilia” e ambientalisti contro il ponte sullo Stretto: è solo un grande bluff

Raccogliendo l’invito dei promotori – la scrittrice Nadia Terranova e l’ambientalista Gianfranco Zanna – circa 200 fra intellettuali, attori, registi, giornalisti, tra cui Stefania Auci, autrice di “I Leoni di Sicilia”, la straordinaria saga dei Florio, hanno firmato l’appello “per salvare la bellezza dello Stretto da assurdi e fantasiosi progetti, finalizzati solo all’ulteriore sperpero di risorse pubbliche che vanno invece utilizzate per una valorizzazione reale del territorio anziché per la sua devastazione, rilanciando davvero l’area tra la Sicilia e la Calabria”.

Nel documento viene chiesto che lo Stretto di Messina diventi Patrimonio Unesco per la sua bellezza e unicità’ paesaggistica, geologica e geomorfologica; per il suo indubbio valore storico e mitologico in quanto “crocevia di civiltà portatrici di storie e di leggende, da Omero alla letteratura contemporanea protagonista di poemi e racconti, nonché soggetto amato da pittori, fotografi e artisti di ogni epoca; perché luogo di cultura e di fatica umana, di lavori e mestieri tradizionali e di ricerca che hanno a che fare con la sua particolarissima fauna”. L’iscrizione nella World Heritage List dell’Unesco eviterebbe, afferma Legambiente Sicilia, sia che un ponte sullo Stretto “mortifichi queste potenzialità sia che si continui a trovare un propagandistico alibi per non affrontare i problemi e i limiti drammatici che tra la Sicilia e la Calabria restano immutati e irrisolti da sempre”.

