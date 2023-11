Continuano gli incendi di vegetazione in tutta la regione – decine gli interventi registrati negli ultimi due giorni

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO MOLISE

Continuano gli incendi di vegetazione in tutta la regione … decine gl’interventi registrati negli ultimi due giorni … particolarmente interessati sono i comuni di Montenero di B., Campomarino, Guglionesi, San Martino in P., San Giacomo degli S., Larino, Morrone, Bagnoli del T., Agnone e Venafro… temperature e le forti raffiche di vento non risparmiano il lavoro delle squadre VVF territoriali… divelte diverse insegne pubblicitarie…un albero d’alto fusto sradicato e caduto sulla inferriata che delimita l’ingresso del Liceo scientifico del capoluogo molisano…. fortunatamente non ci sono state auto e persone coinvolti nei citati eventi…. alle porte di Termoli un importante incendio ha tenuto impegnate squadre di Vigili del Fuoco locali, del distaccamento di Santa Croce di M. , alle quali si è reso necessario aggiungere altro personale proveniente dal comando Campobasso…