Aumento stipendio di dicembre 2023 -I dipendenti del settore pubblico – forze dell’ordine – polizia – carabinieri – vigili del fuoco e il personale dell’esercito, riceveranno un pagamento anticipato, ma chi andrà in pensione durante l’anno dovrà restituire

Dal mese di dicembre è previsto il pagamento anticipato unico relativo agli incrementi contrattuali per i dipendenti pubblici, che sarà integrato nelle loro retribuzioni. Questa iniziativa coinvolgerà anche le forze dell’ordine, tra cui la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dell’esercito.

In modo apparentemente paradossale, questa decisione potrebbe causare disagi a circa 150.000 lavoratori che prevedono di andare in pensione nel corso del prossimo anno. Questi dipendenti saranno tenuti a restituire l’importo anticipato.

Nonostante l’aspetto possa sembrare di natura tecnica, le implicazioni pratiche di questa situazione sono immediate e possono influenzare significativamente la pianificazione del budget di spesa da parte degli interessati, come riportato da diverse fonti di informazione a livello nazionale. Meglio analizzare più approfonditamente questa situazione:

Nelle prossime settimane, i dipendenti del settore pubblico, tra cui le forze dell’ordine come la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dell’esercito, riceveranno un pagamento anticipato attraverso uno specifico cedolino.

Nonostante la destinazione dei fondi per il rinnovo contrattuale, l’anticipo potrebbe comportare variazioni nei netti delle buste paga a partire dal mese di gennaio. Nel 2024, l’assegnazione del bonus dell’1,5% ai dipendenti statali subirà una sospensione, in quanto è stato finanziato solo per l’anno 2023.

Questa modifica potrebbe tradursi in una riduzione netta delle retribuzioni mensili, con variazioni che oscilleranno tra 23 e 70 euro, a seconda delle diverse categorie professionali. Per i redditi inferiori a 50.000 euro questa perdita potrebbe essere in parte compensata da una riduzione dell’Irpef, in linea con la prossima riforma fiscale prevista.