Paura alla baita di Babbo Natale. Crolla un pino: sette i feriti. Ma poteva essere una strage

Spread the love

È crollato all’improvviso, travolgendoli con tutta la sua imponenza. Le radici di un grosso pino, all’interno dello stabilimento termale La Salute, nella parte che dà sull’ingresso principale, sono venute via dal terreno, ieri mattina, intorno alle 10. La chioma dell’imponente albero, come la mano di un gigante che schiaccia una mosca, ha centrato sette persone presenti in quel momento all’interno dell’edificio. Giovedì notte, infatti, ignoti sono penetrati all’interno della Salute e, approfittando dell’allestimento in corso della Baita di Babbo Natale, hanno effettuato un vero e proprio saccheggio di generi alimentari e materiale elettrico dell’allestimento. Alessandro Michelotti, amministratore delle Terme, ha contattato la polizia di Stato e alcuni agenti del commissariato sono stati inviati sul posto per effettuare un sopralluogo.

LA NAZIONE