Santa Maria Hoè, esplode un forno industriale: ”Sembrava il terremoto”

Santa Maria Hoè (Lecco), 11 novembre 2023 – Un boato, poi il fumo e le fiamme. Venerdì sera è esploso un forno industriale all’interno di un capannone di un’attività produttiva bella zona artigianale di Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco.

In seguito alla deflagrazione, dovuta forse ad un guasto tecnico, si è sviluppato un incendio. Il botto si è sentito a centinaia di metri di distanza e ha fatto tremare i vetri delle finestre delle abitazioni circostanti, mentre una nuvola di fumo bianco si è levata per decine di metri: molti residenti si sono precipitati in strada per paura di un terremoto o di qualche disastro grave. Sul posto si sono precipitati a sirene spiegate e lampeggianti accesi i vigili del fuoco di due squadre dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate e di una squadra del comando provinciale di Lecco, con un’autobotte e due autopompe.

