Viminale, firmato accordo tra i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nel pomeriggio del 31 ottobre, presso il Centro operativo nazionale (CON) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato siglato un accordo tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il protocollo è stato sottoscritto dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, prefetto Laura Lega e dal Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani.

Il documento disciplina la collaborazione tra i due Enti in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie diagnostiche e strumentali che saranno effettuate dalla Direzione centrale di SanitĂ del Dipartimento della pubblica sicurezza in prevalenza per i candidati ai concorsi di accesso nei diversi ruoli del Corpo nazionale. Un successivo atto aggiuntivo tra le parti ne definirĂ in dettaglio le modalitĂ applicative.

“Il Dipartimento ritiene prioritaria l’attenzione agli aspetti di salute e sicurezza del personale considerando la peculiarità del servizio svolto dai vigili del fuoco. Per questo motivo è di prossima istituzione una Direzione Centrale dedicata alla salute ed alla sicurezza dei dipendenti. In tale contesto risulta fondamentale la collaborazione con la Polizia di Stato attraverso la condivisione di due sedi di CMO (Firenze nelle strutture della P. S. e Napoli, presso il Comando VVF)” – ha dichiarato il prefetto Laura Lega, “ove svolgere le visite sanitarie per i Vigili del fuoco”.

Il Capo della Polizia Pisani, apprezzando l’iniziativa, ne ha evidenziando gli aspetti positivi e la sinergica collaborazione tra i die Dipartimenti, finalizzata alla tutela del personale.

Alla cerimonia era presente il Capo del Corpo Nazionale, ing. Carlo dall’Oppio, il prefetto Clara Vaccaro, Direttore centrale della Difesa Civile, il prefetto Lucia Volpe, Direttore centrale per le risorse umane, il dott. Fabrizio Ciprani, Direttore centrale di sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il dott. Massimo Spalletta responsabile delle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) dei Vigili del Fuoco.