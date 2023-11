VIDEO – 13 vigili del fuoco e 2 civili feriti nello scoppio di un incendio a Little Italy

Spread the love

LITTLE ITALY, Manhattan (WABC) – Un incendio è scoppiato domenica in un edificio di sei piani a Little Italy a Manhattan.

Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 18 in un appartamento al terzo piano al 182 di Hester Street. Le fiamme sono salite rapidamente lungo una scala aperta e si sono estese al quarto, quinto e sesto piano e poi al tetto.

I vigili del fuoco stanno indagando su cosa ha scatenato un incendio a Little Italy con tre allarmi domenica notte che ha lasciato feriti 13 vigili del fuoco e due residenti.

Secondo fonti FDNY, l’incendio è scoppiato all’interno di 182 Hester St. intorno alle 18:15 del 12 novembre e si è rapidamente diffuso in un incendio con 2 allarmi meno di 10 minuti dopo.

Alle 18:34, l’inferno era cresciuto in modo esponenziale fino a diventare un incendio con 3 allarmi, spingendo centinaia di primi soccorritori a scendere nel condominio di 6 piani.

Ci sono voluti circa 138 vigili del fuoco per domare le fiamme, riportandole finalmente sotto controllo alle 20:06. Durante quel periodo 13 membri del dipartimento sono rimasti feriti, di cui 11 feriti lievi mentre due sarebbero stati ricoverati in ospedale con condizioni gravi ma ferite non mortali. Sono rimasti feriti anche due residenti, ma si prevede che sopravvivranno.

VIDEO