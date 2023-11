Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente in fase di espletamento in Dizzasco frazione Muronico SP 13 angolo via dei Fiori per incidente frontale tra due autovetture.

Cinque persone coinvolte una delle quali in codice giallo, tre autoambulanze in posto.

La circolazione sull’arteria stradale è momentaneamente interrotta