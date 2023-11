Cade nel torrente Morla a Bergamo, salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un soccorso a persona in via Gasparino da Barzizza (BG) intorno alle 22:36. I VVF hanno salvato un uomo caduto in una roggia. Sul posto anche i Polizia di stato, 118 e l’auto medica

Un uomo è stato salvato dall’intervento dei Vigili del Fuoco dalle acque della Morla nei dintorni di Borgo Santa Caterina intorno alle 22.30 di martedì (14 novembre). Il malcapitato si trovava nel passaggio di via Gasparino da Barzizza, quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduto all’interno della roggia. Ad accorgersi della situazione è stato un passante, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Un volo da un’altezza modesta che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza, un’automedica e dei Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e della Polizia.  Â