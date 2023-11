Fermo, incendio in un locale da ballo a Porto San Giorgio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore del 15 novembre a Porto San Giorgio per l’incendio divampato in un locale da ballo.

Per le operazioni di soccorso sono intervenute squadre della sede centrale, del distaccamento di Amandola, supportate da personale di Macerata. 20 le unitĂ che hanno operato con 7 automezzi. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la messa in sicurezza e la verifica della struttura.