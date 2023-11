Spread the love

Bellano (Lecco), 16 novembre 2023 – Grave incidente sul lavoro a Bellano, in provincia di Lecco. Un uomo che stava manovrando un piccolo escavatore è precipitato per alcuni metri. Ha riportati traumi al volto e al torace. Dopo essere stato soccorso è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. Ha perso conoscenza e non si è più ripreso.

