Paura in paese per la perdita di gas da un bombolone interrato: vigili del fuoco in azione per il travaso, il residuo viene bruciato in torcia

Spread the love

TRENTO. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 15 novembre) a Mortaso, frazione del Comune di Spiazzo in Val Rendena, dove i vigili del fuoco sono intervenuti a causa di una perdita di gas da un bombolone interrato presente in zona.

Dopo la chiamata d’emergenza i vigili del fuoco locali sono entrati prontamente in azione insieme agli operatori nucleo travasi gas del Corpo permanente per risolvere la situazione, potenzialmente molto pericolosa per i rischi connessi alla dispersione della sostanza. Al momento l’intervento è ancora in corso.

I pompieri, come da prassi, provvederanno al travaso in sicurezza del gas in un’autobotte dedicata del corpo permanente, che raccoglierà la maggior parte del gas, fuoriuscito nelle vicinanze di un hotel lungo l’Ss239.

Dopo il travaso, il gas rimanente, rimasto nei tubi e come residuo della cisterna difettosa, verrà bruciato in torcia: alla fine del processo il tutto sarà inertizzato e bonificato.

il dolomiti.it