Esplosione in un appartamento a Carrara, palazzo in fiamme: quattro feriti, uno è grave

Esplosione in un appartamento di Avenza, frazione di Carrara. Subito dopo lo scoppio, il palazzo ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto in un condominio di case popolari in via Europa 12, in un alloggio al terzo e quinto piano dell’edificio intorno alle 9.40 della mattina di sabato 18 novembre.

Sono rimaste ferite quattro persone: una di loro, secondo quanto si apprende, un uomo, è stata portata in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa con l’elicottero Pegaso. Ha riportato gravi ustioni a braccia, gambe e al volto. Le altre persone coinvolte sono tre donne: sono state ricoverate in codice giallo all’ospedale delle Apuane di Massa per intossicazioni per inalazioni da fumi.

La forte esplosione è stata chiaramente avvertita dalla gente della zona e immediate sono state le chiamate ai soccorsi: sono intervenuti il 118 di Carrara con l’automedica e due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.

