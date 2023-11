Operaio di 58 anni precipita da un’altezza di quattro metri al cimitero di Gallarate durante la tumulazione di una bara: è grave

Spread the love

Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 58 anni, mentre stava svolgendo l’operazione di tumulazione di una bara, è precipitato da un’altezza di quattro metri.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica, l’elisoccorso proveniente da Como, i vigili del fuoco del distretto di Busto/Gallarate, i tecnici di Ats Insubria e la polizia.

I vigili del fuoco, giunti sul luogo dell’incidente con un’autopompa, hanno immediatamente collaborato con il personale sanitario presente per stabilizzare l’uomo e fornirgli le cure necessarie. Successivamente, con tecniche speleo alpino fluviali, è stato possibile recuperare in sicurezza il ferito.



Una volta recuperato, l’operaio è stato preso in carico dal personale sanitario: le sue condizioni sono gravi. Il 58enne è stato trasportato in codice rosso, quello di massima urgenza, all’ospedale.

