Como – In Comune niente certificato incendi. Denuncia al sindaco e dodici dirigenti

L’INCHIESTA – Vigili del fuoco e Ats a Palazzo Cernezzi per formalizzare le contestazioni. Se l’amministrazione correrà ai ripari gli indagati potranno oblare ed evitare la condanna

Il Comune di Como non ha la certificazione obbligatoria richiesta per la prevenzione del rischio di incendi. E moltissimi settori non hanno neppure il documento di valutazione del rischio, pure questo un obbligo di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Como e il personale di Ats Insubria hanno chiuso la loro indagine dopo il sopralluogo di inizi ottobre. E hanno formalmente contestato all’amministrazione la violazione delle norme di sicurezza.

A carico dei dirigenti è scattata la contestazione di non aver aggiornato – o non aver proprio predisposto in maniera esaustiva – il Documento di valutazione dei rischi, che serve a tutelare i dipendenti di una realtà produttiva o di un ente pubblico. Si tratta di un documento nel quale si dà atto di aver fatto una valutazione attenta di tutti i potenziali rischi per i lavoratori con le regole da seguire per scongiurarli.

